Будущим звездам спорта вручили белорусский автобус AVIOR

Представители компании КФ-АВТО презентовали автобус AVIOR Республиканскому государственному училищу олимпийского резерва, сообщает БелТА.

Габаритные размеры автобуса AVIOR - 8470 х 2500 х 2930. Он имеет допустимую максимальную массу 9 тонн и оснащен дизельным двигателем объемом 4,1 л Weichai WP4.1NQ170E61 стандарта Евро-6 - в паре с 5-ступенчатой механической коробкой.

Салон вмещает 29 пассажиров. От междугородной туристическая версия отличается наличием обогрева водительского кресла, камеры заднего вида, солнцезащитной шторки с электроприводом, розетки 220 В и встроенного 3G/4G-маршрутизатора.

В стандартном оснащении автобуса – пневматическое водительское сиденье, мультимедийная система с сенсорным экраном, кондиционер, тонированное боковое остекление.