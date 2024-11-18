Будущим звездам спорта вручили белорусский автобус AVIOR

Представители компании КФ-АВТО презентовали автобус AVIOR Республиканскому государственному училищу олимпийского резерва, сообщает БелТА.
Габаритные размеры автобуса AVIOR - 8470 х 2500 х 2930. Он имеет допустимую максимальную массу 9 тонн и оснащен дизельным двигателем объемом 4,1 л Weichai WP4.1NQ170E61 стандарта Евро-6 - в паре с 5-ступенчатой механической коробкой.
Салон вмещает 29 пассажиров. От междугородной туристическая версия отличается наличием обогрева водительского кресла, камеры заднего вида, солнцезащитной шторки с электроприводом, розетки 220 В и встроенного 3G/4G-маршрутизатора.
В стандартном оснащении автобуса – пневматическое водительское сиденье, мультимедийная система с сенсорным экраном, кондиционер, тонированное боковое остекление.
В туристической версии AVIOR Tourist сиденья обиты экокожей, оснащены функцией смещения в сторону прохода.
Предусмотрены также откидные столики, вещевые сетки, USB-порты и даже потолочный 22” ЖК-дисплей с системой динамиков.
КФ-АВТО - новое белорусское предприятие, где проектируют и выпускают автобусы бренда AVIOR. Оно расположено в Борисове.
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