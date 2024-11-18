Самолет не может вылететь из аэропорта в Португалии из-за массового побега хомяков

18:25 2024-11-18
Самолет не может вылететь из аэропорта в Португалии из-за массового побега хомяков

Животные вырвались из клеток и разбрелись по багажному отсеку, они способны перегрызать электрокабели.

Шестые сутки самолет португальской авиакомпании TAP остается на приколе из-за необычной ситуации. Как сообщает португальское издание Correio da Manha, из багажного отсека лайнера сбежали 132 хомяка.

Это произошло еще 12 ноября в аэропорту Понта-Делгада, что на Азорских островах. Грызуны вылезли из ящиков, в которых их перевозили, и разбрелись по багажному отсеку Airbus 320. Уточняется, что животных отправляли в зоомагазин из Лиссабона.

Наземные службы в течение четырех дней пытались отловить животных, но безрезультатно. И по соображениям безопасности теперь самолет не может взлететь.

Уточняется, что на борту гуляют 16 хомяков, они представляют опасность для оборудования, потому что могут повредить электрические кабели.

Когда воздушное судно сможет возобновить полеты, пока неизвестно.

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