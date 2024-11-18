General Motors сокращает тысячу работников, чтобы уменьшить расходы

19:55 2024-11-18
General Motors сокращает тысячу работников, чтобы уменьшить расходы

Это не первое сокращение штата компании, в нынешнем году уже было уволено более 2 с половиной тысяч сотрудников.

Около 1000 работников по всему миру увольняет General Motors. Большая их часть - американцы, уточняет источник Reuters.

Причина такого решения – оптимизация деятельности компании. Под сокращение, в частности, попадают 507 работников технологического центра GM в Уоррене, расположенном в штате Мичиган.

В компании не отрицают сокращение рабочих мест, но не уточняют их количество. По словам представителей General Motors, для победы на конкурентном рынке необходимо оптимизировать работу, и в связи с этим проведено небольшое сокращение штата.

GM позиционирует себя в области производства электромобилей и программного обеспечения как лидера. Но при этом планирует в будущем году сократить издержки на 2-4 миллиарда долларов.

К слову, это не первое сокращение General Motors. В августе нынешнего года было уволено более 1000 сотрудников из отдела программного обеспечения. В сентябре этого же года компания сократила порядка 1700 работников на заводе в Канзасе.

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