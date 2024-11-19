В Беларуси скоро появится новый суд

Новый судебный орган создается в Беларуси, сообщает БелТа со ссылкой на председателя Верховного суда Валентина Сукало.

Как отмечается, в стране скоро появится Апелляционный экономический суд, это будет суд второй инстанции. Сукало пояснил, что такое решение принято после принятия Кодекса гражданского судопроизводства.

«Чтобы реализовать данный кодекс, нужны некоторые изменения в судоустройстве страны. Это значит, что необходимо создать новый Апелляционный экономический суд, чтобы сделать его судом второй инстанции. Это записано в Кодексе гражданского судопроизводства», - подчеркнул он.

Главное условие - создание данного органа без увеличения штатной количества судей. Потому сотрудников для такой структуры набирают со всей страны.

«Чтобы такой суд заработал, нужно 27 судей. Мы подсчитали, что 22 судьи можем изъять из областных экономических судов в связи с сокращением их компетенций», - сообщил председатель Верховного суда.

Еще пять человек, по его словам, придут с верховного суда РБ, где их останется 71 человек.