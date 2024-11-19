Разрешение «Белтехосмотра» для автомобиля можно получить без посещения СТО

Разрешение на допуск автомобиля к участию в дорожном движении автовладельцы могут получить в электронной форме, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на «Белтехосмотр».

На сайте электронных услуг «Е-Паслуга» перечислены административные процедуры, выполняемые «Белтехосмотром». Перечень включает дачу разрешений на допуск автомобилей (исключая колесные трактора, прицепы и полуприцепы) к участию в дорожном движении (код 200.15.17 для физических лиц) и получение таких разрешений для субъектов хозяйствования - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (код 548.5.12.1).

Однако воспользоваться такой возможностью могут не все. Услуга доступна для владельцев тех автомобилей, с года выпуска которых прошло не больше двух лет, включая год выпуска.

Дело в том, что для таких машин не требуется проводить контрольно-диагностические работы, соответственно, не надо и ехать на диагностическую станцию.

При этом не позже 10 дней после их госрегистрации владелец такого авто обязан обратиться за выдачей разрешения на допуск автомобиля к участию в дорожном движении. С введением электронных разрешений оформление такой административной процедуры стало возможно дистанционно.

Остальные транспортные средства по-прежнему должны проходить гостехосмотр на линии. Но потом, если авто его успешно прошло, также можно воспользоваться электронной административной процедурой.