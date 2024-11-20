Россияне взыскали с туроператора 2 с половиной тысячи долларов

Больше 2 с половиной тысяч долларов в эквиваленте взыскала с туорператора семья из Свердловской области в связи с падением их ребенка у бассейна в Турции, пишет Лента.ру.

Путевку на курорт в эту страну они приобрели в 2023 году. Во время отдыха 7-летняя девочка поскользнулась возле детского бассейна и получила травмы лица. У нее был рассечен подбородок, сломаны два передних зуба, разбита нижняя губа.

После травмы ребенок испытывал «физические и нравственные страдания». Почти 2 недели девочка не могла нормально питаться. Более того, она перенесла хирургическое вмешательство.

Россияне по приезде из Турции подали к туроператорской компании гражданский иск. В результате Синарский райсуд города Каменска-Уральского принял решение в пользу пострадавшей: постановил взыскать с компании 225 тысяч российских рублей.