Под Гродно за рекордные 3 месяца восстановили размытый мощными ливнями мост

Разрушенный в нынешнем августе мощными мост под городом Гродно построили заново. Как сообщает Аbw.by, движение на нем возобновят уже в декабре.
На восстановление моста ушло всего 100 дней.
Уже завершены работы по монтажу балок пролетов, устройству заборных стенок, а также - сопряжения моста с подходами. Забетонированы монолитные переходные плиты и насадки крайних опор, идут работы по армированию монолитных тротуаров.
В ближайшее время будет устроено мостовое полотно и заасфальтирована проезжая часть.
Новый мост будет иметь защиту от ударов стихии. Чтобы избежать подмывов и учитывая большой водосбор, проектировщики ликвидировали русловую опору и расширили пролетное строение до 21 метра.
Как напоминает издание, на Гродненщину 21 августа этого года обрушились сильные дожди, и уровень реки Лошанка поднялся на 4 метра, сильное течение разрушило мост.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__