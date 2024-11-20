Под Гродно за рекордные 3 месяца восстановили размытый мощными ливнями мост

16:23 2024-11-20
Под Гродно за рекордные 3 месяца восстановили размытый мощными ливнями мост

Основные строительные работы уже завершены, движение планируется возобновить уже в декабре.

Разрушенный в нынешнем августе мощными мост под городом Гродно построили заново. Как сообщает Аbw.by, движение на нем возобновят уже в декабре. 

На восстановление моста ушло всего 100 дней.

Уже завершены работы по монтажу балок пролетов, устройству заборных стенок, а также - сопряжения моста с подходами. Забетонированы монолитные переходные плиты и насадки крайних опор, идут работы по армированию монолитных тротуаров.

В ближайшее время будет устроено мостовое полотно и заасфальтирована проезжая часть.

Новый мост будет иметь защиту от ударов стихии. Чтобы избежать подмывов и учитывая большой водосбор, проектировщики ликвидировали русловую опору и расширили пролетное строение до 21 метра.

Как напоминает издание, на Гродненщину 21 августа этого года обрушились сильные дожди, и уровень реки Лошанка поднялся на 4 метра, сильное течение разрушило мост.

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