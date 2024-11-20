В Таиланде из-под «ареста» сбежали двести обезьян

17:33 2024-11-20
В Таиланде из-под «ареста» сбежали двести обезьян

Макаки в городе Лопбури сбиваются в стаи и терроризируют туристов и местных жителей.

Терроризировавшие город обезьяны сбежали из-под «ареста» в Таиланде, сообщает Лента.ру со ссылкой на Bangkok Post.

Город Лопбури популярен у туристов, и макаки там - одна из главных достопримечательностей. Местные жители подкармливают приматов, и из-за этого животные потеряли страх перед людьми.

Обезьяны в последние несколько лет стали набрасываются на людей, отнимать у них еду, кусаться, портить имущество. Банды обезьян даже стали устраивать в городе драки. Власти начали устраивать на макак облавы и массово отлавливать самые агрессивные стаи.

Накануне стая из 200 обезьян-вандалов вырвалась из вольера обезьяннего питомника и разбежалась по улицам. Макаки, к слову, сами пришли к находящемуся неподалеку полицейскому участку, а потом пошли гулять по городу.

Они забирались в дома, прыгали по крышам. Позже около 40 особей вернулись в питомник, а остальных сейчас отслеживают и ловят специалисты.

Причиной побега стало число обезьян: вольер не был рассчитан на такое количество макак. 

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