В Таиланде из-под «ареста» сбежали двести обезьян

Терроризировавшие город обезьяны сбежали из-под «ареста» в Таиланде, сообщает Лента.ру со ссылкой на Bangkok Post.

Город Лопбури популярен у туристов, и макаки там - одна из главных достопримечательностей. Местные жители подкармливают приматов, и из-за этого животные потеряли страх перед людьми.

Обезьяны в последние несколько лет стали набрасываются на людей, отнимать у них еду, кусаться, портить имущество. Банды обезьян даже стали устраивать в городе драки. Власти начали устраивать на макак облавы и массово отлавливать самые агрессивные стаи.

Накануне стая из 200 обезьян-вандалов вырвалась из вольера обезьяннего питомника и разбежалась по улицам. Макаки, к слову, сами пришли к находящемуся неподалеку полицейскому участку, а потом пошли гулять по городу.

Они забирались в дома, прыгали по крышам. Позже около 40 особей вернулись в питомник, а остальных сейчас отслеживают и ловят специалисты.

Причиной побега стало число обезьян: вольер не был рассчитан на такое количество макак.