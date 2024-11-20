Ioniq Electric сгорел в Южной Корее из-за самовозгорания батареи LG

18:05 2024-11-20
Ioniq Electric сгорел в Южной Корее из-за самовозгорания батареи LG

Это случилось из-за аккумулятора LG Energy Solutions, по этой причине три года назад был отзыв большой партии Hyundai Kona, Ioniq Electric и автобусов.

Очередной пожар по причине самовозгорания аккумулятора электромобиля Ioniq Electric случился Йонгине, что в Южной Корее.

Расследование пожара привело специалистов к выводу: это случилось из-за аккумулятора LG Energy Solutions, выпущенного на китайском заводе в Нанкине, сообщает Аbw.by.

В 2021-м году уже объявлялся отзыв электромобилей, которые были оборудованы этой батареей, в которой, как считается, высока вероятность короткого замыкания из-за дефектов сборки. Но владелец сгоревшего автомобиля такого уведомления не получил.

Как уточняет Yna, 3 года тому назад были отозваны 25 083 электромобиля Hyundai Kona, 1314 Ioniq Electric и более 300 электробусов Elec City. Все они были произведены с 2016 по 2020 годы. Расследование устанавливает, почему владелец Ioniq Electric не получил отзыв.

К слову, на зарядной станции вместе с загоревшимся Ioniq Electric сгорел и другой электромобиль, ущерб оценивается в десятки тысяч долларов.

Ранее СМИ писали о возгорании электрического Mercedes EQ на подземной парковке многоэтажного здания в южнокорейском городе Асан-си.

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