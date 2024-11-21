Инсталляция из несвежего банана на скотче продана с молотка за 6,2 миллиона долларов

12:56 2024-11-21
Инсталляция из несвежего банана на скотче продана с молотка за 6,2 миллиона долларов

Новый владелец банана Джастин Сан заявил, что намерен съесть это произведение искусства в ближайшее время.

Необычную "композицию" под названием «Комедиант» авторства итальянского художника Маурицио Каттелана выставили на торги.

Она, как сообщает Лента.ру, представляет собой не первой свежести банан, прикрепленный скотчем к стене.

Торги стартовали с 1 миллиона долларов, но в ходе аукциона цена стремительно выросла. И в итоге лот ушел за 6 240 000 долларов.

В соцсетях аукционный дом поделился планами нового владельца "композиции" Джастина Сана на ее использование.

Оказывается, он планирует съесть это произведение искусства в ближайшие дни.

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