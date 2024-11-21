BMW в Венгрии приступила к выпуску предсерийных кроссоверов Neue Klasse

Новую эру для BMW открывает электромобильное семейство Neue Klasse. И первым с конвейера нового завода в венгерском Дебрецене сойдет кроссовер, который сменит нынешний iX3, сообщает Аbw.by.

Предприятие началось строиться в 2022 году, и теперь здесь стартовало тестовое производство электромобилей. На отладку производственных процессов, обучение персонала, решение логистических вопросов понадобится еще некоторое время. Начало серийного выпуска планируется на конец 2025 года.

BMW накануне опубликовала выложило в сеть первое изображение предсерийного прототипа будущего электрического кроссовера. Его предвестником стал показанный весной 2024-го года концепт Vision Neue Klasse X, над внешним видом которого работал наш соотечественник Алексей Кежа.

В планах венгерского филиала в целом - выпуск широчайшей гаммы «электричек», созданных на новой модульной платформе с 800-вольтовой архитектурой.