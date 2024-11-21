Геологи нашли в Китае запасы золота, которые оцениваются в 82,8 миллиарда долларов

Запасы золота стоимостью примерно 82,8 миллиарда долларов обнаружили китайские геологи на месторождении в провинции Хунань, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическое управление провинции.

В информации ведомства в соцсети WeChat отмечается, что геологи на глубине более 2 тысяч метров нашли свыше 40 золотоносных жил на золотом месторождении Ваньгу.

Отмечается также, что в основной зоне разведки обнаружено в целом 300,2 тонны запасов золота, где содержание такого металла в руде составило 138 грамм на тонну, что считается очень высоким показателем.

"Эксперты считают, что объемы залежей руды в золотом месторождении Ваньгу огромны. Как предполагается, на глубине свыше 3 тысяч метров запасы золота составят свыше тысячи тонн, а стоимость этих ресурсов достигнет 600 миллиардов юаней (или 82,8 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении.

Китай - крупнейший производитель золота в мире. По данным Всемирного совета по золоту, в 2023-м году на долю КНР пришлось около 10 процентов производства золота.