В российском в Ульяновске перезапустили шинный завод Gislaved

Шинный завод Gislaved, который ранее принадлежал японской компании, возобновил работу в Ульяновске. Производство будет работать под управлением холдинга "Кордиант", сообщает rusamara.com.

Завод на первом этапе приступил к выпуску летней модели под брендом Cordiant. В 2025 году планируется расширить ассортимент, куда будут включены также премиальные шины марки Gislaved. Руководство предприятия заявило, что в будущем году планируется выпустить 1,2 миллиона шин.

Выпуск зимних шин на заводе стартует в первой половине 2025 года. Завод уже прошел необходимые испытания и получил сертификаты, подтверждающие безопасность продукции и ее готовность к началу продаж.

По словам гендиректора холдинга "Кордиант" Вадима Володина, успешный запуск производства реализован благодаря профессионализму коллектива и эффективному взаимодействию подразделений компании.

На предприятии сохранены все передовые технологии производства и система контроля качества, обеспечена также стабильная поставка сырья.

Завод Gislaved - предприятие полного производственного цикла, его потенциальная мощность 2,4 миллиона шин в год. До конца 2023 года предприятие находилось в собственности японского производителя, а затем перешло под контроль холдинга "Кордиант".