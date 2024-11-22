Итальянец впал в кому и забыл 40 лет своей жизни

39 лет своей жизни забыл итальянец Лучано Д'Адамо. Мужчина после несчастного случая был убежден, что по-прежнему 24 года.

Лучано Д'Адамо попал в автомобильную аварию еще в 80-х годах прошлого года. А очнулся в 2019-м, и ему было трудно поверить, что на календаре уже 21 век.

Своего сына, которому исполнилось 35 лет к моменту выхода отца из комы, он назвал незнакомцем, который "откуда-то" знает его имя.

Но настоящий шок Д'Адамо пережил перед зеркалом. Вместо 24-летнего молодого человека на него смотрел старик.

Друзья и родные с помощью врачей долго пытались помочь мужчине восстановить память, рассказывая ему эпизоды из прошлого, показывая фотографии. Но безуспешно.

Итальянцу также трудно привыкнуть к наличию новых технологий в жизни современных людей - мобильных телефонов, электромобилей, роботов и так далее.

Тем не менее, Лучано пытается приспособиться к новой жизни, заново учится общаться с детьми, как дедушка и устроился на работу школьным сторожем.