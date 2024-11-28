Американец добился компенсации в 412 млн долларов из-за лишних инъекций в пенис

15:00 2024-11-28
Американец добился компенсации в 412 млн долларов из-за лишних инъекций в пенис

Эта сумма самая крупная из тех, что когда-либо присуждалась присяжными в деле о врачебной халатности в США.

В Нью-Мексико присяжные присудили американцу свыше 412 миллионов долларов по делу о врачебной халатности, в которой была замешана мужская клиника, действующая в нескольких штатах.

Как сообщает Российская газета, в общей сложности штрафные и компенсационные убытки являются самой большой суммой, которая когда-либо присуждалась присяжными в деле о врачебной халатности в Америке.

Это решение вынесено после судебного разбирательства и касающегося обвинений, перечисленных в иске, поданном адвокатами мужчины в 2020-м году. В качестве ответчиков выступили медицинский центр NuMale и должностные лица компании.

Пострадавшему было 66 лет, когда он в 2017 году посетил клинику в поисках лечения от усталости и потери веса. Он обвиняет клинику в том, что та поставила ему неправильный диагноз и без необходимости на то лечила пациента "инвазивными уколами от эректильной дисфункции".

По словам пациента, это привело к необратимым последствиям для его здоровья. 

Присяжные установили, что халатное отношение ответчиков к пациентам нарушило Закон о недобросовестной практике и признали мошенническое и халатное поведение ответчиков.

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