Преступления нелегалов стоили США в 166,5 миллиарда долларов

Преступления, которые совершили 662 000 нелегалов, которых планируют депортировать из США, нанесли государству ущерб на сумму 166,5 миллиарда долларов.

Как сообщает chicago24online.com, это в 3 раза превышает предполагаемую стоимость программы депортации, которую предложил избранный президент Дональд Трамп.

Согласно исследованию Центра по предотвращению преступности, эти цифры учитывают только одно из преступлений, в которых обвиняются сотни тысяч нелегальных мигрантов, занесенных в список Службы иммиграционного и таможенного контроля страны.

Основная часть ущерба пришлась на убийства - около 153,8 миллиарда долларов. На сексуальные преступления приходится 6 миллиардов долларов, еще 5,2 миллиарда связаны с насильственными правонарушениями.

Масштабная программа депортации Трампа оценивается, к слову, 58,3 миллиарда долларов.