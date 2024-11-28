Преступления нелегалов стоили США в 166,5 миллиарда долларов

15:16 2024-11-28
Преступления нелегалов стоили США в 166,5 миллиарда долларов

Эта сумма в три раза превышает расходы Америки на масштабную депортацию нелегальных мигрантов.

Преступления, которые совершили 662 000 нелегалов, которых планируют депортировать из США, нанесли государству ущерб на сумму 166,5 миллиарда долларов.

Как сообщает chicago24online.com, это в 3 раза превышает предполагаемую стоимость программы депортации, которую предложил избранный президент Дональд Трамп.

Согласно исследованию Центра по предотвращению преступности, эти цифры учитывают только одно из преступлений, в которых обвиняются сотни тысяч нелегальных мигрантов, занесенных в список Службы иммиграционного и таможенного контроля страны.

Основная часть ущерба пришлась на убийства - около 153,8 миллиарда долларов. На сексуальные преступления приходится 6 миллиардов долларов, еще 5,2 миллиарда связаны с насильственными правонарушениями.

Масштабная программа депортации Трампа оценивается, к слову, 58,3 миллиарда долларов.

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