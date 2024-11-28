На МКАД в Минске приступили к строительству новой развязки

В Минске продлят улицу Карастояновой на 580 метров до МКАД. Как пишет Аbw.by, также в нынешнем октябре стартовали работы по строительству транспортной развязки в месте пересечения улицы Карастояновой с МКАД.

Данный проект - часть масштабного строительства жилого комплекса «Северный Берег». Новая развязка намного улучшит транспортную доступность комплекса, снизит нагрузку на прилегающие трассы и МКАД.

Развязка к тому же обеспечит комфортный проезд жителям и гостям района, повысит экологическую обстановку за счет оптимизации дорожного движения, считают в управлении дорожно-мостового строительства и благоустройства, ведущего эти работы.

Транспортная развязка включает путепровод с эстакадой и 4 съезда с переходно-скоростными полосами для разгона и торможения.

Строительство жилого комплекса под названием «Северный берег» началось в марте прошлого года. Он прописался между Цнянским водохранилищем и Дроздами. Здесь уже сданы первые 4 дома, еще 11 - в процессе строительства.