Немец потребовал 750 тысяч евро компенсации за то, что из-за судебной ошибке отсидел 13 лет

19:25 2024-11-29
Немец потребовал 750 тысяч евро компенсации за то, что из-за судебной ошибке отсидел 13 лет

Мужчина, судимый за убийство, которое он не совершал, ранее уже получил около 370 тысяч евро, однако счел эту сумму недостаточной.

Манфред Гендицкий из Германии, ранее приговоренный к пожизненному заключению и успевший отсидеть 13 лет за убийство, которое не совершал, потребовал у руководства земли Бавария повторную компенсацию в размере 750 тысяч евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Spiegel.

По данным издания, при обнаружении ошибки, пострадавший получил более 368 тысяч евро компенсации (из расчета по 75 евро за каждый из 4916 дней в заключении).

Однако освобожденный вместе с гражданской женой заявили: сумма выплаты не покрыла ущерб, и Гендицкий намерен требовать дополнительной компенсации.

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В 2010-м году окружной суд Мюнхена приговорил Гендицкого к пожизненному заключению за убийство.

Жертва жила в доме, где тот был управляющим. По версии следствия, мужчина после ссоры якобы ударил пожилую женщину в ее квартире, затем утопил в ванне.

Гендицкий много лет сражался за пересмотр дела. И эксперты позже доказали: погибшая стала жертвой несчастного случая.

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