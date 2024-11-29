Российские и китайские туристы объявили голодовку на круизном лайнере

20:25 2024-11-29
Российские и китайские туристы объявили голодовку на круизном лайнере

Туристы отправились в большое путешествие в Антарктиду, однако из-за поломки судно туда не добралось.

Круизный лайнер Diana, на борту которого находится 170 пассажиров, отправился в Антарктиду, но из-за поломки двигателя туда не дошел.

Среди туристов есть и более 20 россиян. Россиянка Наталья Литвинова рассказала РИА Новости, что это был шок для многих. 

«Россиян здесь где-то 23–25. Девяносто китайцев, остальные - британцы, австралийцы, канадцы, граждане других стран», - уточнила женщина.

Круиз начался в Кейптауне с опозданием на полсуток 14 ноября. А 25 ноября пассажирам объявили, что корабль в Антарктиду не плывет "по причине поломки одного из винтов". И вместо этого идет в Ушуайю.

При этом из 15 заявленных точек высадки корабль успел посетить всего три.

Пассажиры в связи со сменой маршрута объявили голодовку. Литвинова требует предоставления круиза в Антарктиду в течение двух лет - с возмещением расходов на билеты и транспорт.

Компания же в качестве возмещения ущерба предложила выплатить 50 процентов от стоимости круиза либо 65 процентов, если пассажиры забронируют у компании Swan hellenic иной круиз.

Россиянка назвала такое предложение издевательством. По ее словам, круиз женщина ей обошелся в 6300 долларов плюс еще 2400 стоили билеты. 

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
13:54

Инга Райтова

Немецкую туристку в испанской Майорке похитили, выбросили из авто и переехали машиной

Немецкую туристку в испанской Майорке похитили, выбросили из авто и переехали машиной

Двое мужчин насильно усадили в фургон 20-летнюю девушку, которая была в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Инга Райтова
13:39

Инга Райтова

В Перу нашли обсидиановое оружие, созданное неизвестной цивилизацией

В Перу нашли обсидиановое оружие, созданное неизвестной цивилизацией

Это открытие позволяет сделать вывод, что заселение перуанского побережья произошло примерно 9-13 тысяч лет назад.
Инга Райтова
13:32

Инга Райтова

Отбывающий срок за сексуальное насилие продюсер Харви Вайнштейн подал многомиллионный иск из-за плохих условий в тюрьме

Отбывающий срок за сексуальное насилие продюсер Харви Вайнштейн подал многомиллионный иск из-за плохих условий в тюрьме

Он жалуется, что в тюремной камере холодно и грязно и ему неделями не выдают чистую одежду, включая нижнее белье.
Инга Райтова
13:20

Инга Райтова

Корейская KGM грозит вызвать большую конкуренцию на российском рынке

Корейская KGM грозит вызвать большую конкуренцию на российском рынке

Компания анонсировала обновление ряда моделей, в том числе Torres, Actyon и Korando, собираться которые будут прямо в России.
Инга Райтова
12:57

Инга Райтова

БЕЛАЗ модернизировал самый мощный шахтовый самосвал

БЕЛАЗ модернизировал самый мощный шахтовый самосвал

Его мощность оценивается в 50 тонн, в самосвале заменили двигатель и внесли коррективы в дизайн.
Инга Райтова
19:25

Инга Райтова

Немец потребовал 750 тысяч евро компенсации за то, что из-за судебной ошибке отсидел 13 лет

Немец потребовал 750 тысяч евро компенсации за то, что из-за судебной ошибке отсидел 13 лет

Мужчина, судимый за убийство, которое он не совершал, ранее уже получил около 370 тысяч евро, однако счел эту сумму недостаточной.
Новости СМИ2