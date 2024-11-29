Российские и китайские туристы объявили голодовку на круизном лайнере

Круизный лайнер Diana, на борту которого находится 170 пассажиров, отправился в Антарктиду, но из-за поломки двигателя туда не дошел.

Среди туристов есть и более 20 россиян. Россиянка Наталья Литвинова рассказала РИА Новости, что это был шок для многих.

«Россиян здесь где-то 23–25. Девяносто китайцев, остальные - британцы, австралийцы, канадцы, граждане других стран», - уточнила женщина.

Круиз начался в Кейптауне с опозданием на полсуток 14 ноября. А 25 ноября пассажирам объявили, что корабль в Антарктиду не плывет "по причине поломки одного из винтов". И вместо этого идет в Ушуайю.

При этом из 15 заявленных точек высадки корабль успел посетить всего три.

Пассажиры в связи со сменой маршрута объявили голодовку. Литвинова требует предоставления круиза в Антарктиду в течение двух лет - с возмещением расходов на билеты и транспорт.

Компания же в качестве возмещения ущерба предложила выплатить 50 процентов от стоимости круиза либо 65 процентов, если пассажиры забронируют у компании Swan hellenic иной круиз.

Россиянка назвала такое предложение издевательством. По ее словам, круиз женщина ей обошелся в 6300 долларов плюс еще 2400 стоили билеты.