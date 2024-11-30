БЕЛАЗ модернизировал самый мощный шахтовый самосвал

12:57 2024-11-30
БЕЛАЗ модернизировал самый мощный шахтовый самосвал

Его мощность оценивается в 50 тонн, в самосвале заменили двигатель и внесли коррективы в дизайн.

Модернизацию самого мощного шахтного самосвала МоАЗ-75851, грузоподъемность которого оценивается в 50 тонн, провел БЕЛАЗ.

Как уточняет Аbw.by, эта полноприводная модель практически незаменима в ходе выполнения перевозок и выгрузки горной массы в подземных шахтах, тоннелях.

Усовершенствованный самосвал оснастили дизельным двигателем мощностью 542 л.с., работающим в паре с гидромеханической коробкой передач производства БЕЛАЗ (6+1).

Изменен и дизайн машины, он стал более современным. В частности, изменения коснулись конструкции капота и ограждающих конструкций, иначе размещены воздушные фильтры и светотехника на кабине.

На предприятии учли опыт эксплуатации прежней версии 50-тонного самосвала на добыче минерала ангидрид на руднике «Кайерканский» в Красноярском крае.

И в ходе модернизации использовали новые комплектующие и прогрессивные конструкторские решения, что сделало МоАЗ-75851 еще надежнее, эффективнее и комфортнее.

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