Отбывающий срок за сексуальное насилие продюсер Харви Вайнштейн подал многомиллионный иск из-за плохих условий в тюрьме

13:32 2024-11-30
Отбывающий срок за сексуальное насилие продюсер Харви Вайнштейн подал многомиллионный иск из-за плохих условий в тюрьме

Он жалуется, что в тюремной камере холодно и грязно и ему неделями не выдают чистую одежду, включая нижнее белье.

Харви Вайнштейн подал иск на 5 миллионов долларов, адресованный властям Нью-Йорка. Причина - плохие условия содержания в тюрьме, сообщает Associated Press.

Продюсер жалуется на то, что в тюремной камере холодно и грязно. По словам адвоката, его подзащитному неделями не выдают чистую одежду, включая нижнее белье.

Однажды он даже обнаружил на одежде Вайнштейна засохшие капли крови. Адвокат предполагает, что остались они из-за капельницы. 72-летний Вайнштейн, кроме того, жалуется на холод в камере, плохое питание, недостаток воды.

К 23 годам тюрьмы Харви Вайнштейна приговорили в 2020 году - после того, как в 2017-м более 90 женщин обвинили продюсера в сексуализированном насилии.

Вайнштейна признали виновным по двум из пяти пунктам. В апреле 2024 года один из приговоров отменили, это дело заново рассмотрят в 2025 году. Но Вайнштейн остается в тюрьме, потому что действует еще один приговор, утвержденный в 2022 году.

За время пребывания под стражей Вайнштейн много раз болел. Он перенес пневмонию, коронавирус, а в 2024-м у него диагностировали рак костного мозга.

Адвокат мужчины заявил, что условия содержания влияют на здоровье его подзащитного. Тюрьма Райкерс, где находится экс-продюсер, считается одной из худших в США. Власти Нью-Йорка хотят закрыть ее в 2027 году.

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