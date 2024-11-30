В Перу нашли обсидиановое оружие, созданное неизвестной цивилизацией

Исследовательская группа под руководством Джалхо Дуланто из Папского католического университета Перу сделала яркое открытие.

Как сообщает Ridus.ru, ученые обнаружили обсидиановые наконечники, относящиеся к культуре Пайхан.

Это открытие, о котором рассказал журнал Аntiquity, позволяет сделать вывод, что заселение перуанского побережья произошло примерно 9-13 тысяч лет назад.

Использованный для изготовления наконечников обсидиан является вулканической горной породой, популярной среди древних народов обеих Америк для изготовления оружия, инструментов и украшений.

Для проведения исследования был применен портативный рентгенофлуоресцентный спектрометр, созданный в лаборатории университета.

В итоге удалось установить, что обсидиан происходит из региона Куисписиса. Согласно анализу, процесс изготовления наконечников включал четыре этапа обработки материала.

Исследователи также не исключают возможность, что обсидиановые изделия транспортировались в виде готовых или почти готовых объектов.

Возможно, что эти изделия созданы другой группой, также принадлежащей культуре Пайхан, но проживавшей в горных районах. То есть находка свидетельствует о существовании прочных социально-экономических связей между населением гор и побережья.