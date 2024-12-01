Производство вина в мире сократилось до уровня 1961 года

Мировые объемы производства вина на протяжении последних лет продолжают сокращаться. И в 2024-м году они, по оценкам экспертов, за последние 63 года упадут до самого низкого уровня.

Как передает report.az/ru, эти данные обнародовала Международная организация виноградарства и виноделия.

В частности, в информации ведомства говорится, что 85 процентов от общемирового объема производства вина приходится на 29 стран. В 2024 году там будет произведено от 227 до 235 миллионов гектолитров напитка.

В 2023-м году также был зафиксирован заметный спад производства на 10 процентов относительно 2022-го года: всего было произведено 237 миллионов гектолитров вина. Это - самые низкие объемы производства вина с 1961-го года, тогда было зарегистрировано производство на уровне 220 миллионов гектолитров.

"Главной причиной снижения мирового объема производства вина вновь стали климатические проблемы в обоих полушариях Земли", - подчеркивает организация виноградарства и виноделия.

Она отмечает, что от этого пострадали большинство регионов. В Европе, за исключением Португалии и Венгрии, ожидается "низкий уровень производства".

Ведущим мировым производителем вина в 2024-м году станет Италия (41 миллион гектолитров), тогда как во Франции - резкий спад на 23 процента за год (до 36,9 миллиона гектолитров).

Третье место в общемировом рейтинге производителей останется за Испанией, на четвертом расположились США. В Южном полушарии, отмечается в прогнозе, показатели сбора урожая будут самыми низкими за последние 20 лет.