Китайские учёные раскрыли формулу здоровья, которая замедляет наступление старости

Китайские учёные в сфере биохимии создали состоящую из белков молекулу, способную связываться с клетками, которые должным образом в организме больше не функционируют.

Как сообщает zhukovsky.life, данное соединение стимулирует иммунную систему человека к очищению органов и тканей от таких клеток.

Исследователи сообщают: опыт со старыми мышали показал, что это вещество помогло нормализовать работу их органов и замедлить рост опухолей. Итоги опубликованы в журнале Nature Aging.

«Современные препараты-сенолитики действуют, вызывая токсические реакции, приводящие к массовой гибели стареющих клеток. У них множество побочных эффектов, в том числе - развитие обширных очагов воспаления и подавление иммунной системы. Для решения этих проблем мы разработали химерную белковую молекулу, активирующую врождённый иммунитет для избирательного уничтожения этих клеток», - пояснили учёные.

Это исследование проведено группой китайских учёных-биохимиков под началом профессора Вана Бэня. Они изучали взаимодействие иммунных клеток, нейронов и различных составляющих тканей организма, содержащих молекулы глутаматов.

В результате учёные обнаружили, что данные вещества играют важную роль в активации иммунной системы. В частности, они влияют на компоненты врождённого иммунитета, которые оотвечающие за уничтожение старых клеток.

В организме человека и животных с возрастом снижается уровень глутаматов, и это навело исследователей на мысль о возможной связи между их недостатком и старением клеток разных органов и тканей.

Основываясь на такой гипотезе, учёные разработали химерную белковую молекулу E16-uPA24, которая связывается с рецепторами uPAR, расположенными на поверхности стареющих клеток, и помечает их с помощью молекул глутаматов.

Исследователи провели эксперимент с использованием необычного белка на мышах разного возраста. И у пожилых грызунов и молодых особей с фиброзом печени и лёгких наблюдалось ускоренное накопление старых клеток в этих органах.

В результате эксперимента оказалось, что во всех трёх случаях введение белка E16-uPA24 стимулировало активность NK-клеток иммунной системы, отвечающих за уничтожение старых клеток.

У молодых животных процесс образования фиброзной ткани в итоге существенно замедлился, а у пожилых особей мышечная сила и выносливость заметно увеличились.

Исследователи пришли к выводу: инъекции белка E16–uPA24 могут быть эффективным средством как для замедления старения, так и для борьбы с раковыми опухолями.

Препарат стимулирует иммунную систему к более активной атаке опухолевых клеток, и это делает его перспективным в лечении не только возрастных изменений, но и злокачественных новообразований.