Владельцы белых Honda подали в суд на компанию из-за некачественной краски

Владельцы Honda белого цвета подали в суд на компанию из-за краски. Как сообщает Мотор.ру со ссылкой на портал The Drive, с дефектами на лакокрасочном покрытии столкнулись многие жители США.

К слову, пару лет назад аналогичная ситуация произошла в Канаде. Японский бренд тогда урегулировал разногласия, заплатив автовладельцам 27 миллионов долларов в общей сложности.

В иске говорится, что дефектная краска обнаружена на автомобилях Honda и Acura, которые были выпущены после 2013-го года. Автовладельцы рассказали, что со временем белое лакокрасочное покрытие отслаивается, вздувается и выцветает.

В итоге хозяевам машин требуется тратиться на дорогостоящий ремонт, чтобы вернуть авто товарный вид.

Истцы заявили, что Honda для решения проблемы проводила несколько сервисных кампаний.