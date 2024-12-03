Россиянина выгнали с круизного лайнера в одном из городов Аргентины

19:50 2024-12-03
Россиянина выгнали с круизного лайнера в одном из городов Аргентины

Судно совершало турне из ЮАР в Аргентину через Антарктиду, но из-за технических проблем на Южный полюс туристы не попали.

Как стало известно, с туристами, застрявшими на круизном лайнере, который должен был их доставить из ЮАР в Аргентину через Антарктиду, произошло много инцидентов с путешественниками.

Ранее они объявляли голодовку из-за того, что в связи с техническими проблемами судно изменило маршрут и туристы не попали в Антарктиду.

В частности, российский турист Иван Строков рассказал ТАСС, что его «выселили с корабля». Якобы за то, что он "слишком буйный и устраивает беспорядки". Однако у организатора круиза иное мнение.

«Дали 30 минут на сборы. Подошел капитан на завтраке и сказал, что я обязан покинуть судно. Сказал, потому, что я тут на корабле навожу беспорядки», — объяснил пассажир.

По словам туриста, лайнер SH Diana, прервавший ранее круиз в Антарктиду из-за неисправностей в двигателе, прибыл в аргентинский порт Ушуайя, который считается самым южным городом в мире.

В компании-организаторе круиза тем временем заявили, что Строков действительно сошел на берег. Но не потому, что его «выселили», а вместе с экскурсией, а потом продолжил путешествие.

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