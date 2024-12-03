Кладоискатель из Австрии нашел украденные нацистами легендарные шедевры

Австрийский журналист и кладоискатель Буркхарт Лист заявил о местонахождении сокровищ коллекционера из Венгрии Ференца Хатвани, которые были украдены нацистами в годы Второй мировой войны, пишет Лента.ру со ссылкой на The Times.

75-летний Лист считает, что в коллекции Хатвани было около 800 картин, в том числе- полотна французских импрессионистов Писсарро, Курбе, Дега, Сезанна и Мане. Судьба легендарных шедевров долгое время была неизвестна. Считалось, что коллекция была разграблена войсками СС.

Австрийский кладоискатель в интервью The Times рассказал, что обнаружил подземный тайник недалеко от немецкой деревни в Рудных горах.

Подземные работы здесь велись со Средних веков, потому там осталось множество тоннелей. Это породило слухи, будто в них скрыто знаменитое нацистское золото.

А Лист уверен, что там, на глубине 30-40 метров, спрятаны картины Хатвани, захваченные СС в 1944 году.