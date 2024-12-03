Кладоискатель из Австрии нашел украденные нацистами легендарные шедевры

20:11 2024-12-03
Кладоискатель из Австрии нашел украденные нацистами легендарные шедевры

Буркхарт Лист уверен, что они спрятаны в подземном тайнике недалеко от границы с Германией.

Австрийский журналист и кладоискатель Буркхарт Лист заявил о местонахождении сокровищ коллекционера из Венгрии Ференца Хатвани, которые были украдены нацистами в годы Второй мировой войны, пишет Лента.ру со ссылкой на The Times.

75-летний Лист считает, что в коллекции Хатвани было около 800 картин, в том числе- полотна французских импрессионистов Писсарро, Курбе, Дега, Сезанна и Мане. Судьба легендарных шедевров долгое время была неизвестна. Считалось, что коллекция была разграблена войсками СС.

Австрийский кладоискатель в интервью The Times рассказал, что обнаружил подземный тайник недалеко от немецкой деревни в Рудных горах.

Подземные работы здесь велись со Средних веков, потому там осталось множество тоннелей. Это породило слухи, будто в них скрыто знаменитое нацистское золото.

А Лист уверен, что там, на глубине 30-40 метров, спрятаны картины Хатвани, захваченные СС в 1944 году.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
19:50

Инга Райтова

Россиянина выгнали с круизного лайнера в одном из городов Аргентины

Россиянина выгнали с круизного лайнера в одном из городов Аргентины

Судно совершало турне из ЮАР в Аргентину через Антарктиду, но из-за технических проблем на Южный полюс туристы не попали.
Инга Райтова
19:30

Инга Райтова

Англичанка после семи лет очереди к стоматологу сама удалила себе 3 зуба

Англичанка после семи лет очереди к стоматологу сама удалила себе 3 зуба

После этого вмешательства пенсионерка потратила 300 фунтов стерлингов на зубные протезы, чтобы восстановить способность нормально питаться.
Инга Райтова
18:16

Инга Райтова

В Саудовской Аравии заработало самое длинное в мире беспилотное метро

В Саудовской Аравии заработало самое длинное в мире беспилотное метро

Общая протяженность линий подземки в столице страны Эр-Рияде составит 176 километров.
Инга Райтова
17:36

Инга Райтова

В Америке наконец отправили в тюрьму мужчину, которого за десять лет задерживали 75 раз

В Америке наконец отправили в тюрьму мужчину, которого за десять лет задерживали 75 раз

Ранее политика прокурора Чикаго позволяла избежать наказания ворам, которые украли что-то дешевле тысячи долларов.
Инга Райтова
19:13

Инга Райтова

Владельцы белых Honda подали в суд на компанию из-за некачественной краски

Владельцы белых Honda подали в суд на компанию из-за некачественной краски

Дефекты обнаружены на автомобилях Honda и Acura, которые были выпущены после 2013-го года.
Инга Райтова
19:01

Инга Райтова

Из-за таксистов-нелегалов в Беларуси могут заблокировать «Яндекс Go»

Из-за таксистов-нелегалов в Беларуси могут заблокировать «Яндекс Go»

В Транспортной инспекции считают, что выявить таких нарушителей несложно: для этого достаточно просто ввести номер автомобиля в реестр.
Новости СМИ2