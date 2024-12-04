В конце декабря покажут второй сезон «Игры в кальмара»

16:38 2024-12-04
В конце декабря покажут второй сезон «Игры в кальмара»

Южнокорейский сериал после выхода на осенью 2021 года стал настоящим феноменом.

Настоящим феноменом после выхода на Netflix в 2021 году стал южнокорейский сериал «Игра в кальмара». 

Жестокая антиутопия о людях, которые ради огромного денежного приза готовы рискнуть жизнью в смертельных недетских играх, мгновенно захватила зрителей по всему миру.

Как напоминает Ура.ру, финал первого сезона оставил фанатов в напряжении. Спустя три года поклонников ждет долгожданное продолжение.

Создатель сериала Хван Дон-хёк обещает, что второй сезон будет еще более захватывающий, жестокий и эмоционально насыщенный.

Поклонникам обещают возвращение любимых героев, неожиданные повороты, шокирующие моменты. 

 

Ждать осталось недолго: все серии второго сезона «Игры в кальмара» выйдут на Netflix 26 декабря 2024 года. 

Но на этом история не закончится. Хван Дон-хёк уже получил от Netflix «зеленый свет» на третий сезон, который должен выйти в 2025 году. 

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
16:22

Инга Райтова

Пара из Австрии разводилась 12 раз ради пособия в триста с лишним евро

Пара из Австрии разводилась 12 раз ради пособия в триста с лишним евро

По закону страны женщина имеет право на финансовое пособие со стороны государства.
Инга Райтова
16:05

Инга Райтова

Электромобиль Range Rover покорил пустыню Арабских Эмиратов

Электромобиль Range Rover покорил пустыню Арабских Эмиратов

Тестируемое превзошло все ожидания производителей: машина справилась с высокими температурами и обеспечила комфорт в салоне.
Инга Райтова
15:37

Инга Райтова

В Конго от неизвестной болезни умерли 143 человека

В Конго от неизвестной болезни умерли 143 человека

Заболевание распространилось в сельской местности, куда сложно доставить лекарства, его симптомы напоминают грипп.
Инга Райтова
15:30

Инга Райтова

В Национальном польском музее в Познани обнаружили личный штандарт Гитлера

В Национальном польском музее в Познани обнаружили личный штандарт Гитлера

Находка идентифицирована историком искусств Александрой Парадовской, экспонировать ее не планируют.
Инга Райтова
20:11

Инга Райтова

Кладоискатель из Австрии нашел украденные нацистами легендарные шедевры

Кладоискатель из Австрии нашел украденные нацистами легендарные шедевры

Буркхарт Лист уверен, что они спрятаны в подземном тайнике недалеко от границы с Германией.
Инга Райтова
19:50

Инга Райтова

Россиянина выгнали с круизного лайнера в одном из городов Аргентины

Россиянина выгнали с круизного лайнера в одном из городов Аргентины

Судно совершало турне из ЮАР в Аргентину через Антарктиду, но из-за технических проблем на Южный полюс туристы не попали.
Новости СМИ2