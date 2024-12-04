В конце декабря покажут второй сезон «Игры в кальмара»

Настоящим феноменом после выхода на Netflix в 2021 году стал южнокорейский сериал «Игра в кальмара».

Жестокая антиутопия о людях, которые ради огромного денежного приза готовы рискнуть жизнью в смертельных недетских играх, мгновенно захватила зрителей по всему миру.

Как напоминает Ура.ру, финал первого сезона оставил фанатов в напряжении. Спустя три года поклонников ждет долгожданное продолжение.

Создатель сериала Хван Дон-хёк обещает, что второй сезон будет еще более захватывающий, жестокий и эмоционально насыщенный.

Поклонникам обещают возвращение любимых героев, неожиданные повороты, шокирующие моменты.

Ждать осталось недолго: все серии второго сезона «Игры в кальмара» выйдут на Netflix 26 декабря 2024 года.

Но на этом история не закончится. Хван Дон-хёк уже получил от Netflix «зеленый свет» на третий сезон, который должен выйти в 2025 году.