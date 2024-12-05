Американец ради больной жены украсил к Рождеству всю улицу

18:18 2024-12-05
Американец ради больной жены украсил к Рождеству всю улицу

Пара обручилась в канун этого праздника, и 74-летний мужчина решил разбудить яркие эмоции у супруги, которой диагностировали болезнь Альцгеймера.

Житель штата Айова преподнес своей жене, страдающей деменцией, необычный подарок. Он украсил к Рождеству всю улицу, сообщает Газета.ру со ссылкой на Washington Post.

74-летний Джон Рейхарт из города Индианола рассказал, что диагноз «болезнь Альцгеймера» его жене Джоане поставили в 2022-м году. Они тогда жили в другом штате, но затем решили перебраться в Айову, чтобы родные помогли пожилому супругу ухаживать за партнершей.

Мужчина уточнил, что с Джоаной они обручились в канун Рождества 1970-го года, потому его жена всегда любила этот праздник. За три месяца до декабря пожилая супруга неожиданно спросила, где их рождественские украшения. И тогда Джону пришла идея организовать в нынешнем году что-то особенное.

Мужчина знал, что большинство соседей свои дома к праздникам не декорируют, потому решил заняться этим самостоятельно и спросил разрешение у владельцев 18-ти домов поставить в их дворах светящиеся елки.

После этого Джон украсил их дворы светящимися гирляндами, на газоны поставил снеговиков и оловянных солдатиков. Когда соседи увидели старания мужчины, они были ошеломлены масштабом задумки.

Некоторые предложили свою помощь и присоединились к установке праздничных конструкций. Соседи также стали собирать деньги на строительство сарая, где мужчина будет хранить украшения, установленные по всему району.

Джон Рейхарт признался, что сделал это все только ради того, чтобы увидеть реакцию любимой.

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