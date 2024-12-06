Монако увеличился в размерах

18:57 2024-12-06
Монако увеличился в размерах

Площадь маленького государства увеличились за счет нового эко-района Mareterra, построенного прямо в Средиземном море.

Монако - второе из наиболее маленьких государств мира, меньше его только Ватикан. В стране живут около 39 тысяч человек, почти все они миллионеры.

До недавнего времени все они ютились на площади в 2 с небольшим квадратных километра. Но теперь дышать богачам станет легче, потому что Монако увеличился сразу на 3 процента.

Как сообщает CNN, площадь государства выросла за счет нового эко-района Mareterra, построенного прямо в Средиземном море. Задумали данный проект еще в 2013 году. Для его реализации в море построили опускные сооружения, откачали воду и заполнили пространство 750 тысячами тонн песка.

В итоге одиннадцать лет спустя территория Монако увеличилась на 0,06 км2.

В новом роскошном жилом комплексе - сто элитных апартаментов, 10 вилл-дворцов. Там есть пристань для яхт, набережная, парк, велосипедные дорожки и магазины. Все это - в окружении тысячи деревьев, которые специально привезли сюда из Тосканы.

К созданию экорайона приложили руку именитые архитекторы, включая Ренцо Пиано, известного по проектированию Центра Помпиду. Он дал свое имя жилому комплексу Le Renzo, спроектированному его фирмой.

Цены на жилье в Mareterra не уточняются, но местные специалисты по недвижимости подсчитали, что квадратный метр здесь стоит не меньше 100 тысяч евро.

Отвоевывание суши у моря - дело непростое, застройщикам пришлось соблюдать массу условий, чтобы сделать все качественно и без ущерба природе.

В Mareterra утверждают, что сделали все возможное, чтобы создать новые места обитания для рыб, включая искусственные водорослевые заросли. 

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