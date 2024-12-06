Эксперт Кадаков рассказал, что в России скоро будут выпускать мини-электромобили

Уже несколько лет российский автомобильный холдинг "Автотор" разрабатывает небольшой электромобиль, масса которого не превысит 700 килограммов, уточнил лавный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

Новый электромобиль стоимостью в 1 миллион российских рублей (около 10 тысяч долларов), будет интересен для каршеринга и загородных отелей, отметил эксперт.

"Эта маленькая машина будет или двухместная, или четырехместная", – уточнил Кадаков.

По словам автоэксперта, начать производство новых электромобилей предполагается уже в следующем году.

"Такие машины могут быть востребованы в каршеринге, в больших гостиницах, гольф-клубах, в службах доставки. Спрос на такой электромобиль среди частных лиц будет минимальным", – считает эксперт.

Он подчеркнул, что планируется отдельно продавать электромобиль и батарею, то есть "это будет своего рода лизинг или ежемесячная подписка".