Эксперт Кадаков рассказал, что в России скоро будут выпускать мини-электромобили

19:26 2024-12-06
Эксперт Кадаков рассказал, что в России скоро будут выпускать мини-электромобили

Он будет стоить около 10 тысяч долларов, его вместимость заявлена как двух- или четырехместная.

Уже несколько лет российский автомобильный холдинг "Автотор" разрабатывает небольшой электромобиль, масса которого не превысит 700 килограммов, уточнил лавный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

Новый электромобиль стоимостью в 1 миллион российских рублей (около 10 тысяч долларов), будет интересен для каршеринга и загородных отелей, отметил эксперт.

"Эта маленькая машина будет или двухместная, или четырехместная", – уточнил Кадаков.

По словам автоэксперта, начать производство новых электромобилей предполагается уже в следующем году.

"Такие машины могут быть востребованы в каршеринге, в больших гостиницах, гольф-клубах, в службах доставки. Спрос на такой электромобиль среди частных лиц будет минимальным", – считает эксперт.

Он подчеркнул, что планируется отдельно продавать электромобиль и батарею, то есть "это будет своего рода лизинг или ежемесячная подписка".

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