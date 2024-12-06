Эксперт Кадаков рассказал, что в России скоро будут выпускать мини-электромобили

Уже несколько лет российский автомобильный холдинг "Автотор" разрабатывает небольшой электромобиль, масса которого не превысит 700 килограммов, уточнил лавный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.
Новый электромобиль стоимостью в 1 миллион российских рублей (около 10 тысяч долларов), будет интересен для каршеринга и загородных отелей, отметил эксперт.
"Эта маленькая машина будет или двухместная, или четырехместная", – уточнил Кадаков.
По словам автоэксперта, начать производство новых электромобилей предполагается уже в следующем году.
"Такие машины могут быть востребованы в каршеринге, в больших гостиницах, гольф-клубах, в службах доставки. Спрос на такой электромобиль среди частных лиц будет минимальным", – считает эксперт.
Он подчеркнул, что планируется отдельно продавать электромобиль и батарею, то есть "это будет своего рода лизинг или ежемесячная подписка".
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