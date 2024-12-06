В Китае создали материал, который делает человека невидимым

Китайские изобретатели создали новый материал, позволяющий сделать человека и технику невидимыми, сообщает ИА "Красная весна".

Это изобретение будущего может менять цвет на молекулярном уровне. Материал подстраивается под окружающее окружение и освещение, сливаясь со средой, как хамелеон.

Несмотря на необычность изобретения, оно, по словам ученых, несложное. Но - эффективное и требующее определенных источников питания. Тем не менее, у этой разработки есть большие перспективы как в гражданской сфере, так и в военной.

Способность «переключать» цвета ученые назвали «самоадапивным фотохромизмом». Технология запускается молекулярным соединением, меняющим структуру под влиянием света.

Материал-хамелеон можно использовать в том числе в качестве покрытия. Уже есть пленки, которые можно наносить на поверхности, делая твердые материалы невидимыми.