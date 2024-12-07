Пассажирский самолет в Китае при посадке врезался в стаю птиц

Со стаей птиц столкнулся пассажирский самолет авиакомпании Air China при посадке в Китае, сообщает Лента.ру.

Airbus A320 5 декабря выполнял рейс из Чэнду в аэропорт города Сямынь и в момент приземления врезался в стаю птиц.

Сам лайнер при этом остался цел. После визуального осмотра в авиагавани борт обратным рейсом вылетел в Чэнду через несколько часов.

Издание пишет, что в Бразилии в тот же день стервятник с птицей в клюве пробил лобовое стекло лайнера с пассажирами на борту. Хищник закрыл пилоту обзор, но лайнер, тем не менее, удалось благополучно посадить.