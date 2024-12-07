В 2025-м году более 80 моделей авто 40 марок станут автоклассикой

На автомобильных знаках в Германии можно увидеть букву H. Она означает, что это Oldtimer, то есть автомобильная классика.

Федеральное управление автотранспорта в 2024-м году зарегистрировало порядка 850 000 классических автомобилей, и тенденция продолжает расти, сообщает Аbw.by.

Такие «капсулы времени» в Германии пользуются определенными привилегиями, как технические и культурные ценности. Их могут пропустить в закрытые для других авто с ДВС экологические зоны - правда, при условии, что экспертное заключение подтверждает, что классика во многом оригинальна и находится в хорошей сохранности.

Тот, кто захочет купить классический автомобиль в 2025-м году, станет перед выбором между 8-ю0 новинками, которые попали в список. Это - автомобили от 1995 года, в котором они были созданы.

Среди новых кандидатов на знак с Н – четырехглазый Mercedes E-Class (W210), консервативный Mitsubishi Volvo S40, VW Polo Classic.

В этот год новый родстер BMW Z3 отпраздновал мировую премьеру в блокбастере «Золотой глаз». Z3 стал бестселлером BMW.

Kia удивила публику концептом родстера на базе Lotus, Ferrari – F355 Spider, Honda – NSX с Т-образной крышей, а Renault – революционным открытым Sport Spider без лобового стекла.