В 2025-м году более 80 моделей авто 40 марок станут автоклассикой

22:08 2024-12-07
В 2025-м году более 80 моделей авто 40 марок станут автоклассикой

Среди новых кандидатов на такое звание Mercedes E-Class (W210), Mitsubishi Volvo S40 и VW Polo Classic.

На автомобильных знаках в Германии можно увидеть букву H. Она означает, что это Oldtimer, то есть автомобильная классика.

Федеральное управление автотранспорта в 2024-м году зарегистрировало порядка 850 000 классических автомобилей, и тенденция продолжает расти, сообщает Аbw.by.

Такие «капсулы времени» в Германии пользуются определенными привилегиями, как технические и культурные ценности. Их могут пропустить в закрытые для других авто с ДВС экологические зоны - правда, при условии, что экспертное заключение подтверждает, что классика во многом оригинальна и находится в хорошей сохранности.

Тот, кто захочет купить классический автомобиль в 2025-м году, станет перед выбором между 8-ю0 новинками, которые попали в список. Это - автомобили от 1995 года, в котором они были созданы.

Среди новых кандидатов на знак с Н – четырехглазый Mercedes E-Class (W210), консервативный Mitsubishi Volvo S40, VW Polo Classic.

В этот год новый родстер BMW Z3 отпраздновал мировую премьеру в блокбастере «Золотой глаз». Z3 стал бестселлером BMW.

Kia удивила публику концептом родстера на базе Lotus, Ferrari – F355 Spider, Honda – NSX с Т-образной крышей, а Renault – революционным открытым Sport Spider без лобового стекла.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
22:17

Инга Райтова

Имя Мухаммед стало в Британии самым распространенным для младенцев

Имя Мухаммед стало в Британии самым распространенным для младенцев

В английском Уэльсе родители давали в 2023-м такое имя мальчикам более 4600 раз, что на 500 больше, нежели годом ранее.
Инга Райтова
21:42

Инга Райтова

В Париже состоялась церемония открытия Нотр-Дама после реставрации

В Париже состоялась церемония открытия Нотр-Дама после реставрации

С речью перед мировыми политиками выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, затем духовенство провело шествие и торжественную службу.
Инга Райтова
19:57

Инга Райтова

Пассажирский самолет в Китае при посадке врезался в стаю птиц

Пассажирский самолет в Китае при посадке врезался в стаю птиц

Airbus A320 5 декабря выполнял рейс из Чэнду в аэропорт города Сямынь и в момент приземления врезался в стаю птиц.
Инга Райтова
20:49

Инга Райтова

Париж в 2024 году опять признан самым лучшим городом мира

Париж в 2024 году опять признан самым лучшим городом мира

Считается, что этому содействовало в том числе проведение в столице Франции летних Олимпийских игр.
Инга Райтова
19:35

Инга Райтова

В Китае создали материал, который делает человека невидимым

В Китае создали материал, который делает человека невидимым

Материал подстраивается под окружающее окружение и освещение, сливаясь со средой, как хамелеон.
Инга Райтова
19:26

Инга Райтова

Эксперт Кадаков рассказал, что в России скоро будут выпускать мини-электромобили

Эксперт Кадаков рассказал, что в России скоро будут выпускать мини-электромобили

Он будет стоить около 10 тысяч долларов, его вместимость заявлена как двух- или четырехместная.
Новости СМИ2