Имя Мухаммед стало в Британии самым распространенным для младенцев

Хотя Великобритания не мусульманская страна, в минувшем году, как сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на Daily Mail, чаще всего новорожденным мальчикам в Уэльсе давали имя Мухаммед.

Согласно предоставленной управлением национальной статистики Великобритании информации, родители давали такое имя мальчикам более 4600 раз, что на 500 больше, нежели годом ранее.

Второе место по популярности заняло имя Ной, на третьем - Оливер.

Среди девочек лидирует имя Оливия, на втором месте Амелия, а на третьем Айла.