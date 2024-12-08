В Лондоне на этапе Лиги чемпионов велогонщицы врезались в зрителей

Соревнования в кейрине на 5-м этапе Лиги чемпионов по велоспорту на треке в Лондоне были прерваны из-за трагической аварии, сообщает РИА Новости.

Британка Кэти Марчант и немка Алесса-Катриона Прёпстер во время одного из заездов в верхней части трека столкнулись и вылетели за пластиковое ограждение, при этом врезавшись в зрителей.

После инцидента обеим гонщицам, а также четырем зрителям, потребовалась медицинская помощь. Соревнования решили не продолжать.

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