Ученые считают, что виновниками разрушительных ураганов США стали смартфоны

Исследования показали: обрушившиеся на США в этом году разрушительные ураганы могут быть связаны с современными технологиями, в том числе такими смартфонами, как iPhone.
Об этом пишет Репорт со ссылкой на DailyMail.
В материале подчеркивается, что производство и эксплуатация мобильников способствуют поступлению в атмосферу 580-ти миллионов тонн углекислого газа в год. Это больше, нежели выбросы всей авиационной отрасли.
Такие выбросы нагревают океаны, создавая тем самым условия для формирования мощных штормов - таких, как ураган "Милтон", в октябре оставивший миллионы флоридцев без электроэнергии.
Ученые подчеркнули, что каждый этап производства смартфонов - от добычи сырья до утилизации - требует больших энергетических затрат, и это сопровождается огромными выбросами парниковых газов.
В процессе изготовления одного телефона эмиссия углекислого газа составляет около 180 фунтов - это эквивалентно полугоду эксплуатации автомобиля.
Но это еще не все риски: зарядка, использование, утилизация телефонов добавляют в атмосферу еще больше вредных веществ.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__