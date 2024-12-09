Ученые считают, что виновниками разрушительных ураганов США стали смартфоны

16:29 2024-12-09
Ученые считают, что виновниками разрушительных ураганов США стали смартфоны

Производство и эксплуатация мобильников способствуют поступлению в атмосферу 580-ти миллионов тонн углекислого газа в год.

Исследования показали: обрушившиеся на США в этом году разрушительные ураганы могут быть связаны с современными технологиями, в том числе такими смартфонами, как iPhone.

Об этом пишет Репорт со ссылкой на DailyMail.

В материале подчеркивается, что производство и эксплуатация мобильников способствуют поступлению в атмосферу 580-ти миллионов тонн углекислого газа в год. Это больше, нежели выбросы всей авиационной отрасли.

Такие выбросы нагревают океаны, создавая тем самым условия для формирования мощных штормов - таких, как ураган "Милтон", в октябре оставивший миллионы флоридцев без электроэнергии.

Ученые подчеркнули, что каждый этап производства смартфонов - от добычи сырья до утилизации - требует больших энергетических затрат, и это сопровождается огромными выбросами парниковых газов.

В процессе изготовления одного телефона эмиссия углекислого газа составляет около 180 фунтов - это эквивалентно полугоду эксплуатации автомобиля.

Но это еще не все риски: зарядка, использование, утилизация телефонов добавляют в атмосферу еще больше вредных веществ.

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