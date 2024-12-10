Google создал рекордный процессор для квантовых вычислений Willow

18:00 2024-12-10
Google создал рекордный процессор для квантовых вычислений Willow

Новый чип Willow способен в течение пяти минут решить задачу, на которую обычный компьютер потратит порядка 10 септиллионов лет.

Американская корпорация Google заявила о создании рекордного процессора для квантовых вычислений Willow, сообщает МК со ссылкой на блог компании.

Там отметили, что новый чип, который назвали Willow, имеет высокую производительность в классе и способен экспоненциально уменьшать число ошибок по мере масштабирования с использованием большого количества кубитов.

Помимо этого, сообщается, что Willow способен в течение пяти минут решить задачу, на которую обычный компьютер потратит порядка 10 септиллионов лет.

Журналисты издания The Verge, в свою очередь, отметили прорыв IT-гиганта, напомнив об анонсированном в 2019 году квантовом процессоре Google.

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