В России с 1 января вырастут штрафы за нарушения ПДД

18:32 2024-12-10
В России с 1 января вырастут штрафы за нарушения ПДД

Размер штрафа за превышение скорости в будущем году станет в полтора раза больше.

С 1 января 2025 года в России вступят в силу повышенные штрафы за ряд нарушений правил дорожного движения.

Как сообщает life.ru, это следует из поправок, которые одобрены комитетом Госдумы РФ по госстроительству и законодательству ко второму чтению документа.

«В силу Федеральный закон вступает с 1 января 2025 года», - говорится в документе.

Предлагается установить новые размеры штрафов за превышение установленной скорости движения в соответствии с поправками к статье 12.9 КоАП - они "подрастут" на 50 процентов.

В частности, за превышение скорости больше, чем на 20, но меньше, чем на 40 км/ч размер санкции вырастет с 500 до 750 российских рублей.

За превышение более, чем на 40, но менее чем на 60 км/ч штраф возрастет от 1-1,5 тысячи российских рублей 2-2,25 тысячи российских рублей.

А за превышение скорости более чем на 60, но не более 80 км/ч - от 2-2,5 тысячи российских рублей до 3-3,75 тысячи российских рублей.

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