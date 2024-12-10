Ferrari выпустила серию оригинальных 296 GTB для стран Персидского Залива

Шесть особых 296 GTB для Ближнего Востока выпустила компания Ferrari. Как сообщает Мотор.ру, каждое из авто посвящено одной из стран Персидского залива, где марка присутствует уже 30 лет.

Для окраски суперкаров был использован новый матовый оттенок, для отделки салона - полупрозрачная кожа.

Компания Ferrari на Гран-при Абу-Даби презентовала особую серию автомобилей, посвященную странам Персидского залива. Речь идет о шести двухдверках 296 GTB, каждая из них в уникальной ливрее и с эксклюзивной отделкой салона.

Авто символизируют Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман. Поводом для их выпуска стал 30-летний юбилей присутствия марки в регионе.

«Ближневосточные» суперкары окрашены в два цвета: «металлик» и золотистый матовый оттенок Arabian Golden Sheen, который напоминает сверкающий на солнце песок.

Колер используется для крыши, спойлера, колес и каллиграфии, украшающей крышку двигателя. Выбор основного цвета продиктован особенностями страны. Скажем, белый перламутр намекает на традиционный жемчужный промысел ОАЭ, глубокий зеленый - служит отсылкой к оазисам Саудовской Аравии.

Для Кувейта дизайнеры выбрали коричневый оттенок. Красный Катара отражает стойкость духа его народа, черный Бахрейна - мистику ночи. А синий Омана олицетворяет чарующую красоту побережья.

Салон всех 296 GTB обшит натуральной кожей Beige Honolulu и Gold Metallic, вторая при этом полупрозрачная, что создает эффект свечения. Для вышивок на подголовниках использованы золотые нити, впервые отделан кожей передний багажный отсек. Финальный штрих - сатинированное золотое напыление накладки селектора трансмиссии.

Представленный в 2021 году Ferrari 296 GTB стал первым дорожным суперкаром марки с двигателем V6. Агрегат разработан с чистого листа, имеет объем три литра, коленчатый вал из азотированной стали, турбокомпрессоры IHI в развале блока (схема Hot-V) и выдает 663 лошадиные силы.

Между ним и восьмиступенчатым «роботом» DCT встроен формульный электромотор MGU-K мощностью 167 сил и 315 Нм, и суммарная отдача гибридной установки достигает 830 сил и 740 Нм момента.

296 GTB разгоняется до ста км за 2,9 секунды, до 200 км - за 7,3, максималка составляет 330 км/ч. Домашнюю трассу Фиорано суперкар проходит за 1:21, всего на две секунды медленнее SF90 Stradale.