В общественном транспорте Минска появились ящики для писем Деду Морозу

17:12 2024-12-11
В общественном транспорте Минска появились ящики для писем Деду Морозу

Ящики для новогодней почты впервые установлены в украшенных новогодней иллюминацией троллейбусах, автобусах и трамваях столицы.

Письмо Деду Морозу теперь можно отправить прямо из салонов общественного транспорта Минска, сообщает Аbw.by. Ящики для новогодней почты уже установлены в украшенных новогодней иллюминацией троллейбусах, автобусах и трамваях столицы.

Если письмо попадет туда до 29 декабря, оно уйдет в Резиденцию Деда Мороза, уточнили в предприятии «Минсктранс».

Отправления доставит «Белпочта». 

К слову, транспорт с иллюминацией по Минску будет ездить до 15 января. Это - 50 автобусов, троллейбусов и трамваев. Новогодняя почта заработала в Минске впервые за всю историю столичного транспорта.

Мингорисполком, кстати, уточнил, как будет работать транспорт в столице в новогоднюю ночь. Метро закроет двери в 04:00, а наземный транспорт завершит свою работу в 05:00.

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