В грузоперевозках по России задействуют беспилотные «Газели»

17:54 2024-12-11
В грузоперевозках по России задействуют беспилотные «Газели»

Оборудование и программное обеспечение установлено на тестовые автомобили, завершившие испытания в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане.

Перевозки грузов на маршрутах длиной до 120 километров будут осуществлять «Газели» с оборудованием для автономного вождения, сообщают «Известия».

Фонд поддержки проектов российской Национальной технологической инициативы выделил на эти цели 1,2 миллиона долларов проекту институтов МФТИ и МАДИ.

Оборудование и программное обеспечение установлено на тестовые автомобили, завершившие испытания в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане.

«Создатели разработали алгоритм управления, которые учитывают особенности работы электромобиля. Технология уже прошла тестирование в реальных условиях рисков ДТП», – рассказали изданию в НТИ.

В комментарии отмечается, что разработанный алгоритм автономного управления в том числе использует информацию о внешнем окружении транспортного средства.

Умная система реагирует на изменение дорожной обстановки в связи с осадками, сильным ветром, пробками и другими обстоятельствами.

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