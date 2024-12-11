В грузоперевозках по России задействуют беспилотные «Газели»

Перевозки грузов на маршрутах длиной до 120 километров будут осуществлять «Газели» с оборудованием для автономного вождения, сообщают «Известия».

Фонд поддержки проектов российской Национальной технологической инициативы выделил на эти цели 1,2 миллиона долларов проекту институтов МФТИ и МАДИ.

Оборудование и программное обеспечение установлено на тестовые автомобили, завершившие испытания в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане.

«Создатели разработали алгоритм управления, которые учитывают особенности работы электромобиля. Технология уже прошла тестирование в реальных условиях рисков ДТП», – рассказали изданию в НТИ.

В комментарии отмечается, что разработанный алгоритм автономного управления в том числе использует информацию о внешнем окружении транспортного средства.

Умная система реагирует на изменение дорожной обстановки в связи с осадками, сильным ветром, пробками и другими обстоятельствами.