МЗКТ на выставке в Москве презентовал туристический автобус «Неман»

18:25 2024-12-11
МЗКТ на выставке в Москве презентовал туристический автобус «Неман»

Автобус рассчитан на 29 пассажиров, он оснащен 185-сильным дизельным двигателем Евро-5 и механической 6-ступенчатой коробкой передач.

ОАО «МЗКТ» на выставке «Комтранс-2024» в Москве представило туристический автобус «Неман-420435-511» нового поколения.

Как напоминает Аbw.by со ссылкой на телеграм-канал «Автобусы Беларуси», выставка проходит с 10-го по 13-е декабря.

«Неман-420435-511» рассчитан на 29 пассажиров. Сиденья повышенной комфортности и вполне комфортны для поездок на дальние расстояния.

В салоне есть кондиционер, мультимедийная система.

Новый «турист» оснащен 185-сильным дизельным двигателем белорусского производства Евро-5 и механической 6-ступенчатой коробкой передач.

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Автобус развивает максимальную скорость в 100 км/ч. Ранее, в августе, подобный автобус оценил председатель Лидского райисполкома (к слову, на заводе в Лиде такие автобусы и собирают).

На выставку в Москву МЗКТ также привез автобус «Неман-420434» для междугородных перевозок.

Оба автобуса – новинки 2024 года, они расширили линейку автобусов среднего класса на основе собственного шасси.

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