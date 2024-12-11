МЗКТ на выставке в Москве презентовал туристический автобус «Неман»

Автобус развивает максимальную скорость в 100 км/ч. Ранее, в августе, подобный автобус оценил председатель Лидского райисполкома (к слову, на заводе в Лиде такие автобусы и собирают).

На выставку в Москву МЗКТ также привез автобус «Неман-420434» для междугородных перевозок.

Оба автобуса – новинки 2024 года, они расширили линейку автобусов среднего класса на основе собственного шасси.