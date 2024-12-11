МЗКТ на выставке в Москве презентовал туристический автобус «Неман»

ОАО «МЗКТ» на выставке «Комтранс-2024» в Москве представило туристический автобус «Неман-420435-511» нового поколения.
Как напоминает Аbw.by со ссылкой на телеграм-канал «Автобусы Беларуси», выставка проходит с 10-го по 13-е декабря.
«Неман-420435-511» рассчитан на 29 пассажиров. Сиденья повышенной комфортности и вполне комфортны для поездок на дальние расстояния.
В салоне есть кондиционер, мультимедийная система.
Новый «турист» оснащен 185-сильным дизельным двигателем белорусского производства Евро-5 и механической 6-ступенчатой коробкой передач.
Автобус развивает максимальную скорость в 100 км/ч. Ранее, в августе, подобный автобус оценил председатель Лидского райисполкома (к слову, на заводе в Лиде такие автобусы и собирают).
На выставку в Москву МЗКТ также привез автобус «Неман-420434» для междугородных перевозок.
Оба автобуса – новинки 2024 года, они расширили линейку автобусов среднего класса на основе собственного шасси.
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