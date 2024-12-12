Жителям Германии посоветовали готовиться к блэкаутам

Немецкое федеральное ведомство ГО и помощи при ЧС призвало население страны быть готовым к продолжительным отключениям электричества.

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на вице-президента ведомства Рене Функа.

«Обращаюсь к гражданам: готовьтесь к чрезвычайным ситуациям. Это могут быть и длительные отключения электроэнергии», - заявил он.

Отключение электричества, по его словам, может произойти из-за возможных гибридных атак.

Он также отметил, что население Германии должно быть готово не только к военной обороне, но также и к чрезвычайным ситуациям внутри страны.