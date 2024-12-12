Шнуров проиграл суд и выплатил организаторам двух его концертов более полутора миллионов долларов

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вернул организаторам его концертов 170 миллионов российских рублей (около 1,5 миллиона долларов) за отмененные выступления в Москве и Санкт-Петербурге.

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash, организаторы добивались возврата авансов через суд.

Речь идет о 2-х выступлениях, которые должны были состояться осенью 2023 года: один в московских «Лужниках», а второй на петербургской «Газпром Арене».

По данным канала, в итоге концерты не состоялись, но Шнуров отказался возвращать авансы компании-организатору.

Спор сторон решался в Москве, и суд первой инстанции оставил деньги артисту. Но, как уточняет Mash, 11 декабря арбитражный апелляционный суд это решение отменил и встал на сторону организаторов.

Всего музыкант выплатил почти 170 миллионов российских рублей, из которых 140 миллионов авансы, а остальное - проценты.