Онколог «находил» у здоровых людей рак, чтобы получить премию

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в Тульской области стал врач-онколог.

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на Baza, он намеренно ставил пациентам неточные диагнозы.

В частности, с 2021 по 2022 годы доктор из города Суворов поставил диагноз "онкология" 13-ти здоровым пациентам.

Как считает следствие, врач намеренно лгал для того, чтобы получать за выявление болезни на ранних стадиях премию. Уточняется, что в регионе медикам выплачивали по 3000 российских рублей (около 900 белорусских) за каждый подобный случай.

Следствие считает, что доктор таким образом незаконно получил 39 тысяч российских рублей, но сам онколог вину не признает.