В квартире россиянки из Подмосковья поймали более 130 крыс

18:53 2024-12-13
В квартире россиянки из Подмосковья поймали более 130 крыс

Дама содержала трех декоративных крыс, и однажды они сбежали из клетки стали бесконтрольно размножаться.

131 крысу развела у себя в квартире жительница подмосковного города Воскресенск. Как сообщает МК, это было непреднамеренно.

Сначала в доме у нее жили три декоративные крысы. Но. по словам женщины, в какой-то момент они убежали и «стали бесконтрольно размножаться». По предварительным данным, грызуны побег совершили через дыру в стене.

Первыми тревогу забили соседи россиянки, которые почувствовали неприятный запах из ее квартиры. В итоге было принято решение обратиться за помощью к волонтерам из Московского сообщества спасения декоративных крыс.

Зоозащитники выяснили, что в квартире россиянки живут не только грызуны, но и тараканы.

Всех грызунов сразу отловить не удалось, но активисты все же намерены завершить операцию. Также сообщается, что в ходе первого визита общественников одна из крыс в переноске родила: на свет появились сразу 14 детенышей.

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