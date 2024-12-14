Москвич по неосторожности насадил самого себя на шампур

16:55 2024-12-14
Москвич по неосторожности насадил самого себя на шампур

Товарищи решили помянуть умершего друга, для этого собрались в бане и взяли с собой алкоголь.

Житель Москвы попал в больницу с колото-резаным ранением, которые мужчина получил по неосторожности во время встречи со своими друзьями, сообщает МК со ссылкой на Shot.

ЧП произошло в поселении Рязановское. Группа товарищей решила помянуть умершего друга. Для этого мужчины собрались в бане и взяли с собой алкоголь.

Один из них в какой-то момент вышел на улицу охладиться, но долго не возвращался. Товарищи забеспокоились.

"Мужчины выбежали на улицу и были в диком ужасе, - пишет издание. - Андрей с колото-резаным ранением лежал в луже крови".

По информации свидетелей, посторонних поблизости не было, конфликтов между друзьями тоже не было. пострадавший позже заявил медикам скорой. что случайно поскользнулся и напоролся на шампур.

Пострадавшего доставили в больницу. О степени тяжести ранения издание не уточняет.

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