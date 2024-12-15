В Швейцарии почти за 2 млн евро продали монету с профилем убийца Юлия Цезаря

О продаже редчайшей золотой монеты, которая выпущена Марком Юнием Брутом (убийцей Цезаря) незадолго до собственной смерти сообщает швейцарский аукционный дом Numismatica Genevensis SA.

Как уточняет журнал "Вокруг света", лот со стартовой ценой 799 тысяч евро был продан за 1,98 миллиона евро.

Это - один из 17 ауреусов с изображением Брута, которые дошли до наших дней. Монете примерно 2063 года.

Ауреус - вид золотых монет в Древнем Риме, который был введен еще в III веке до н. э. и существовавший около пятисот лет. Ушедшая с молотка в Швейцарии монета с портретом Марка Юния Брута отчеканена в 43-42 годах до н. э., вскоре после убийства Гая Юлия Цезаря.

«Этот ауреус Брута - одна из очень редких и значимых древних монет, он иллюстрирует время, сформировавшее историю Римской империи», - заявил основатель аукционного дома Numismatica Genevensis SA Ален Барон.