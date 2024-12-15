Apple работает над созданием гигантского складного iPad

Как сообщает Bloomberg, компания Apple разрабатывает свой первый складной планшет, выпустить который планирует в 2028 году. Отмечается, что устройство похоже на «гигантский iPad, раскладывающийся до размеров двух iPad Pro».

Apple при этом стремится избежать образования складок на своих устройствах, этому уделяется особое внимание при разработке. На сегодня складки практически незаметны, однако Apple до конца не полностью от них избавилась.

«Прототипы нового продукта, разработанные Apple, имеют почти незаметную складку. Но пока рано говорить, сможет ли Apple полностью избавиться от нее», – пишет Bloomberg.

Диагональ дисплея в раскрытом виде, вероятно, будет примерно 20 дюймов.